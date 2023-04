Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto dire la sua per quanto concerne la lotta scudetto azzurra

Intervenuto a De Telegraaf, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha voluto parlare della possibile vincita dello scudetto.

LE PAROLE – «Dopo Maradona e la caduta fino al fallimento, abbiamo tirato fuori il club dalla depressione. Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto. Ma prima lo dobbiamo vincere. Il fatto che il Napoli non vinca lo scudetto da tanti anni…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA)»

L’articolo De Laurentis: «Un grande percorso dal fallimento fino allo Scudetto» proviene da Inter News 24.

