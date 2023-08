Mkhitaryan ha commentato la vittoria conquistata dall’Inter nella prima partita di campionato contro il Monza: le parole

Ecco le dichiarazioni del post-partita di Mkhitaryan, dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza nella prima di campionato.

NUOVI INNESTI– «Secondo me ci sono giocatori con caratteristiche differenti, ma sono giocatori bravi. Non credo ci sarà questo problema, faremo di tutto per farli integrare nel migliore dei modi»

PARTITA– «Abbiamo perso dieci giocatori, ma abbiamo continuato quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo fatto di tutto per poter vincere»

FINALE DI CHAMPIONS- «Ci ha fatto male perdere una finale così, però ci ha dato tanta forza e voglia di vincere, di ripetere il campionato fatto lo scorso anno»

LUKAKU– «Tutti siamo rimasti sorpresi, ma ormai è il passato. Non voglio parlare di questa cosa, ringrazio i giocatori che c’erano, ma ora andiamo avanti»

50ESIMA PRESENZA- «Non sapevo che fosse la 50esima presenza, ringrazio i compagni e i tifosi per questa bella partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima contro una squadra che lo scorso anno ci ha fatto male. Abbiamo imparato dagli errori e abbiamo fatto di tutto per non commetterli di nuovo»

ZONA GOL- «Peccato non aver fatto il gol. Sono contento anche quando gioco a centrocampo, mi sono trovato bene. Adesso andiamo avanti passo dopo passo, pensiamo al Cagliari e poi penseremo alla Fiorentina. Non dobbiamo pensare troppo avanti ma concentrarci sugli impegni più vicini, andando avanti gara dopo gara»

