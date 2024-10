I nerazzurri affronteranno i partenopei il 10 novembre in un match che potrebbe dire tantissimo in ottica lotta Scudetto. La Serie A si appresta a vivere uno dei suoi momenti più eccitanti con il match che vedrà scontrarsi l’Inter e il Napoli. Questa partita, in programma domenica 10 novembre alle 20:45 all’iconico Stadio San Siro, è destinata a catalizzare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, data la qualità e il blasone delle due compagini. Entrambe le squadre, infatti, hanno dimostrato negli ultimi anni di poter ambire ai vertici della classifica, rendendo ogni loro incontro un appuntamento imperdibile per gli amanti del bel calcio. Calendario intasato Questo incontro si colloca in un periodo particolarmente intenso per l’Inter, che nel giro di 22 giorni è chiamata a scendere in campo per ben 7 volte. Tuttavia, l’appuntamento di domenica 10 novembre a San Siro promette di essere uno dei più affascinanti, essendo […]

