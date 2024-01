Retroscena sulla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, ecco cosa è successo tra Rocchi e Capuano

Spunta un nuovo retroscena sulla recente finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter. Come riportato da Il Mattino, il designatore Rocchi avrebbe discusso con l’arbitro Rapuano già nel corso dell’intervallo della gara. Il motivo? Il metro di direzione del match scelto dal fischietto.

Allo stesso tempo, proprio Rocchi avrebbe apprezzato il tono (misurato e ironico) delle proteste del patron del Napoli De Laurentiis dopo la sfida. Mentre ai vertici della Lega non sarebbe piaciuto il silenzio stampa dei partenopei a fine gara (per le presunte decisioni arbitrali contrarie). Questo avrebbe leso l’attività di Mediaset: l’emittente aveva infatti pagato per trasmettere l’evento.

L’articolo Inter-Napoli il retroscena, discussione Rocchi-Capuano: il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG