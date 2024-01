Retroscena su Lautaro Martinez, ecco cosa filtra da Appiano e quel paragone con l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti

Ormai non ci sono più dubbi: Lautaro Martinez è diventato parte integrante della storia recente dell’Inter. Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, ad Appiano Gentile tutto il mondo nerazzurro sarebbe entusiasta del bomber argentino.

Era dai tempi di Javier Zanetti che l’Inter non aveva un capitano così. Il Toro non sbaglia infatti mai una mossa. Dal campo, al rapporto con la squadra (sempre pronto a motivare i compagni ed accogliere i nuovi). Così come con la dirigenza (mai una parola fuori posto) e i media.

L’articolo Retroscena Lautaro, ad Appiano sicuri: era dai tempi di Zanetti che un capitano non… proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG