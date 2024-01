Continuano a tenere banco le condizioni di Alessandro Bastoni, ecco cosa filtra da appiano verso Fiorentina-Inter

Assente nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Alessandro Bastoni potrebbe con ogni probabilità saltare anche il big match di Serie A tra Fiorentina ed Inter. Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport infatti, Inzaghi e i suoi preferirebbero non rischiare il difensore, non ancora completamente guarito dalla noia muscolare accusata in Arabia.

Sia chiaro, sono escluse lesioni per lui, ma con la lotta Scudetto così serrata (a cui si aggiungeranno gli impegni Champions) per lo staff nerazzurro sembrerebbe più opportuno tenere il giocatore ancora un turno a riposo. Pronto quindi De Vrij con Acerbi, come contro i partenopei.

L’articolo Bastoni rischia per la Fiorentina Le ultime novità da Appiano proviene da Inter News 24.

