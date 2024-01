L’ex calciatore dell’Inter, Alessandro Scanziani, ha voluto dire la sua sulla vittoria dei nerazzurri della Supercoppa Italiana

Intervistato da TMW, Alessandro Scanziani ha detto la sua sulla vittoria ottenuta dall’Inter in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

SUL MATCH – «L’Inter ha dimostrato di essere la più forte, ma ieri non lo ha dimostrato pienamente. Gli avversari hanno giocato bene. Ci sono arbitri che sentono la pressione, anche di certe squadre. Il condizionamento? Dipende dalla personalità dell’arbitro, ma fa parte della vita sportiva. Ci sono anche giocatori che subiscono certi tipi di partite o avversari, altri che non si fanno influenzare».

QUESTA SUPERCOPPA CHE INTER RESTITUISCE? – «Direi che deve pensare di partita in partita, dare il 100% per vincere e poi vedere quale sarà la situazione. Anche la Juve dovrà continuare a vincere per stare dietro ai nerazzurri. Il problema è che i giocatori dovranno giocare sempre al 100% ma anche gli arbitri dovranno essere più equilibrati».

L'articolo Scanziani sicuro: «Inter? Ieri non ha dimostrato di essere la più forte, certi arbitri si fanno condizionare» proviene da Inter News 24.

