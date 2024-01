Arbitro Torino Inter Primavera: ecco chi dirigerà il match di sabato, la designazione della diciannovesima giornata di campionato

È stato designato l’arbitro che dirigerà l’incontro tra Torino ed Inter Primavera, in programma per sabato alle ore 13:00. Il match valevole per la diciannovesima giornata di campionato andrà in scena allo stadio Valentino Mazzola.

A dirigere l’incontro dei ragazzi di Chivu sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei, della sezione di Cuneo. I suoi assistenti saranno Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa.

