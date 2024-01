Mercato Inter, tentativo di sorpasso sul Barcellona per Bergvall! Il piano dei nerazzurri per ingaggiare il giovane centrocampista

Il mercato Inter guarda anche in prospettiva: tra i nomi accostati ai nerazzurri per il futuro c’era anche quello di Lucas Bergvall, talento svedese classe 2006 del Djurgården. Ai nerazzurri l’arduo compito di battere la concorrenza del Barcellona, con i blaugrana pronti ad offrire 10 milioni di euro.

Come riferito da Sky Sport, i nerazzurri si sono iscritti ufficialmente alla corsa per il giovane centrocampista per questa estate, e stanno studiando il piano per anticipare gli spagnoli. Intanto il club svedese, proprietario del cartellino del giocatore, chiede circa 15 milioni di euro.

L’articolo Mercato Inter, tentativo di sorpasso sul Barcellona per Bergvall! Il piano dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG