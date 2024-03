Simone Inzaghi sta studiando la formazione da schierare in Inter-Napoli in modo da riscattare la delusione contro l’Atletico Madrid

Simone Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare in Inter-Napoli dopo la delusione arrivata con l’Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport svela le prime sensazioni a riguardo.

In difesa Bisseck potrebbe far rifiatare Pavard (apparso sfocato a Madrid) mentre Acerbi dovrebbe prendere il posto di De Vrij. Darmian verrà schierato sulla fascia destra in modo da concedere un pò di riposo a Dumfries. Discorso simile per Mkhitaryan, anche lui bisognoso di tirare il fiato: Frattesi è pronto per partire dal 1′. In attacco certa la coppia Lautaro-Thuram.

L’articolo Inter Napoli, Inzaghi prepara quattro cambi di formazione: le ultime proviene da Inter News 24.

