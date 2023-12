Ennesimo record raggiunto da Simone Inzaghi con la vittoria della sua Inter contro il Lecce: il dato impressionante

Simone Inzaghi continua a collezionare record su record con l’Inter. Dopo il successo ottenuto in casa contro il Lecce in campionato per 2-0, il tecnico entra ancora una volta nella storia del club nerazzurro. La sua squadra ha infatti segnato in 25 partite di fila.

A riportare il dato è Opta Paolo che scrive: «L’Inter di Simone Inzaghi ha segnato in 25 partite di fila con un singolo allenatore per la prima volta nella sua storia in #SerieA . Demone».

