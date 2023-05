L’attaccante argentino ieri è stato costretto al cambio all’intervallo per un problema muscolare: l’ex Lazio può farcela per il derby di dopodomani.

L’Inter si è riunita oggi ad Appiano Gentile per preparare il derby di ritorno contro il Milan; si è allenata tutta la rosa ad eccezione di Skriniar e Correa. Il Tucu ha accusato un affaticamento muscolare nel primo tempo di ieri contro il Sassuolo, l’argentino non stava tra l’altro giocando male.

Joaquin Correa

Sky Sport riferisce che sta bene e potrebbe anche essere convocato per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan che si gioca martedì sera. Per l’ex Lazio gli infortuni sono stati una costante che non gli ha mai permesso di trovare continuità a Milano.

L’articolo Inter: niente di grave per Correa proviene da Notizie Inter.

