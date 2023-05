Lele Adani dagli studi di 90° Minuto, ha criticato la scena nel finale di Spezia-Milan, in cui la squadra rossonera è andata sotto la curva per un confronto con i tifosi. Di seguito le sue parole.

«Non capisco perché cerchiamo sempre di nasconderci dietro ad un dito. Queste cose non devono esistere, esistono perché il sistema è sbagliato. L’atleta, l’allenatore, il gruppo squadra, sembra che debbano essere lì, ascoltare, in un sistema che va al contrario. Il calciatore ha lo stesso interesse del tifoso, fare bene, ottenere risultati, dare tutto. Apprezzo quando un tifoso incita, ma in automatico dopo qualche sconfitta non devi andare ad ascoltare, sconfitto. E poi che confronto può essere dopo una partita persa, in due minuti, in cinque minuti, tra una curva e il campo da calcio con una squadra che deve farsi la doccia e preparare una semifinale di Champions League. Dove nasce una discussione costruttiva».

