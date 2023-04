L’Inter pensa anche al tecnico del Porto: Conceiçaofinisce nella lista nerazzurra per il post Inzaghi. Il retroscena della rosea sulla panchina

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino un grande ex, affrontato e sconfitto in Champions League. Si tratta di Sergio Conceiçao, tecnico che salvo questa stagione ha dominato in Portogallo al timone del Porto negli ultimi anni.

L’ex centrocampista ha attirato Beppe Marotta e Piero Ausilio. L’ex centrocampista, visto in nerazzurro e nella Lazio, ha grande esperienza internazionale e personalità, doti che potrebbero farlo balzare in cima alla lista dei candidati alla panchina dell’Inter.

L’articolo Inter, nome nuovo per il post Inzaghi: spunta l’idea Conceiçao proviene da Inter News 24.

