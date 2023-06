Lorenzo Peschetola è uno dei tanti prodotti del settore giovanile dell’Inter: il centrocampista si trasferirà in prestito in Serie C

Il settore giovanile dell’Inter ha prodotto tantissimi talenti che sono in giro tra i campionati di tutta Europa: uno di questi è Lorenzo Peschetola. Il centrocampista classe 2003 è pronto ad andare in prestito in un club neopromosso in Serie C.

Come riporta TuttoC.com, il giovane di proprietà dei nerazzurri sarà girato in prestito al Pineto. L’ultima stagione l’ha disputata con la maglia del Latina, sempre in Serie C.

L’articolo Inter, nuova avventura in prestito per Peschetola: accordo con un club di Serie C proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG