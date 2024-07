L’attaccante argentino è fuori dal progetto ed i nerazzurri cercano una destinazione per lui in vista della prossima stagione.

L’Inter sul mercato è concentrata soprattutto in uscita anche se l’infortunio di Buchanan che starà fuori almeno 4 mesi renderà necessario anche un colpo in entrata. I pensieri dei dirigenti al momento vanno anche sui giovani da mandare a fare esperienza altrove e su Joaquin Correa.

Il ritorno

Dopo una stagione trascorsa in prestito all’Olympique Marsiglia, il Tucu è tornato all’Inter. L’esperienza in Francia, tuttavia, non si è conclusa con numeri memorabili per l’attaccante, il quale non è riuscito a segnare né a fornire assist in 19 apparizioni tra campionato e coppe europee. La mancata qualificazione alla Champions League da parte del Marsiglia ha inoltre impedito l’attivazione dell’obbligo di riscatto obbligatorio, portando Correa a fare ritorno alla base. L’ex attaccante della Lazio non ha mai toccato in nerazzurro gli alti livelli raggiunti in biancoceleste sempre con Simone Inzaghi in panchina: la sua avventura a Milano ha conosciuto pochissimi alti e molti bassi, ecco perché si ritiene che il suo tempo all’Inter sia scaduto.

esultanza gol Joaquin Correa

Gli scenari

La nuova opportunità per lui potrebbe arrivare dalla Grecia: secondo Sky Sport l’AEK Atene è interessato a lui. Il club ellenico, guidato dall’allenatore Almeyda, ha mostrato un concreto interesse per l’attaccante e ha avviato i primi contatti con l’Inter per discutere di un possibile trasferimento in prestito.

