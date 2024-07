Dopo poco più di un mese dal cambio di proprietà inizia ad intravedersi qualche differenza nella gestione del club.

L’Inter si trova a dover correre ai ripari dopo l’infortunio occorso a Buchanan, difficilmente però i nerazzurri acquisteranno un giocatore del ruolo del canadese.

I pensieri

La dirigenza nerazzurra, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, valuta diverse opzioni per far fronte a questa situazione: dopo un colloquio con Inzaghi si è giunti alla conclusione che sarebbe meglio l’acquisto di un difensore centrale piuttosto che di un esterno. A destra infatti ci sono Dumfries e Darmian mentre a sinistra Dimarco e Carlos Augusto: Buchanan veniva utilizzato a sinistra col brasiliano che veniva impiegato in difesa come vice Bastoni.

Tre scenari

L’Inter quindi può scegliere tra tre ipotesi, come riporta Sky Sport. La dirigenza, in concerto con il fondo Oaktree, sta decidendo se sia il caso di puntare su un giovane talento in via di ascesa, optare per un prestito a basso costo o attingere dal mercato degli svincolati.

Diversità di vedute

In questo ultimo scenario, emergerebbe il profilo di Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid, accostato ai nerazzurri anche nei mesi scorsi. Lo spagnolo è cercato dal Napoli ha già 29 anni e chiede uno stipendio importante di 5 milioni a stagione. Secondo l’emittente satellitare, la preferenza del fondo sembra pendere verso l’investimento su un giovane anche a costo di pagarne il cartellino.

