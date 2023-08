Gazzetta.it rivela altri nomi finiti nei taccuini di casa Inter: ecco i profili valutati dai nerazzurri

L’Inter continua la ricerca del difensore, ecco i profili valutati dai nerazzurri secondo Gazzetta.it:

«Chi resta L’Atalanta vuole blindare Toloi e non lo farà partire; l’alternativa proposta dalla Dea, Demiral, al momento alla Pinetina non scalda. Inarrivabile (pare) Pavard che sarebbe di gran lunga la prima scelta. Non trova conferme un interessamento nerazzurro per Luiz Felipe, con il quale Inzaghi ha già lavorato alla Lazio.

In attesa di nuove idee, sul taccuino dei dirigenti dell’Inter c’è sempre il nome di Djalò, il portoghese che ha giocato sei mesi nella Primavera del Milan e che adesso sta recuperando dopo il grave infortunio di marzo al ginocchio».

L’articolo Inter, nuove idee per la difesa: torna di moda Djalò, la verità su Luiz Felipe proviene da Inter News 24.

