I nerazzurri al momento stanno trattando insistentemente l’ex Sassuolo mentre l’anglo-americano sembra poter sfumare.

L’Inter ha puntato decisamente su Gianluca Scamacca per l’attacco ed in questi giorni sta trattando col West Ham per cercare di acquistarlo alle condizioni più favorevoli possibile. C’è una distanza di circa 5 milioni di euro tra domanda e offerta ma c’è la voglia di tutti di chiudere l’affare; Inzaghi ha chiesto un centravanti che già conoscesse la Serie A.

Gianluca Scamacca

Folarin Balogun convinceva molti se non tutti ma l’Arsenal continua a valutarlo sopra i 50 milioni sebbene non lo utilizzi neanche nelle amichevoli. Il suo arrivo all’Inter è quindi estremamente improbabile ma non impossibile: come sottolinea il Corriere dello Sport, in caso di addio di Correa, che ha offerte dall’Arabia Saudita, i nerazzurri ritornerebbero alla carica.

