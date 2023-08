I nerazzurri si preparano ad accelerare sul mercato per mettere a segno ben 3 colpi in entrata; ce la faranno i dirigenti a concludere le trattative?

Questi sono giorni frenetici per i dirigenti dell’Inter: la squadra è tornata dalla tournée in Giappone conclusasi con la bella vittoria contro il PSG ed ora avrà qualche giorno di risposo. Marotta e Ausilio invece sono chiamati agli straordinari: secondo Sky Sport i nerazzurri vogliono chiudere 3 trattative in entrata entro il fine settimana.

Lazar Samardzic

Per Samardzic si stanno risolvendo gli ultimi dettagli tanto che l’agente di Fabbian (la contropartita destinata all’Udinese) è in sede a Milano. Per Sommer sono decisive le prossime 48 ore: se il Bayern Monaco rifiuterà l’ultima offerta i dirigenti pagheranno la clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Su Scamacca invece c’è ancora una differenza di circa 5 milioni di euro con il West Ham; il giocatore però ha già accettato la destinazione ed è il preferito di Simone Inzaghi per l’attacco.

