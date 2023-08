Inter, nuovo nome per l’attacco: idea Choupo-Moting, attaccante camerunese del Bayern Monaco

L’Inter continua a guardarsi attorno per l’attaccante e presto busseranno in casa Bayern, società con cui hanno già completato l’affare Sommer, per Eric Maxim Choupo-Moting.

L’attaccante naturalizzato camerunese, 34enne come Arnautovic, ma con maggiore esperienza internazionale, che sarà chiuso dall’arrivo di Harry Kane e costa 10 milioni di euro. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, nuovo nome per l’attacco: idea Choupo-Moting del Bayern Monaco proviene da Inter News 24.

