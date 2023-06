L’Inter nelle ultime due partite della stagione contro il Torino in Serie A e il City in finale di Champions avrà un nuovo sponsor

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno chiuso l’accordo con la Paramount+ per 10 milioni di euro e 9 per la squadra in caso di vittoria della finale contro i Citizens.

