Oaktree detta le linea guida a Marotta su come rinforzare la rosa di Inzaghi sul mercato alla voce difensore. Ecco l’identikit tracciato.

Nell’ambito della pianificazione della stagione calcistica, la società nerazzurra si trova di fronte alla necessità di apportare una modifica importante alla propria rosa. La necessità di trovare una nuova soluzione per la fascia sinistra è diventata pressante dopo l’infortunio occorso a Buchanan durante la Copa America, un evento che ha obbligato la dirigenza a prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo giocatore per rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide. In questo contesto si inserisce la strategia delineata dalla proprietà e la dirigenza dell’Inter, che si affidano alla loro visione di medio-lungo termine per sostituire adeguatamente il giocatore infortunato.

La strategia di mercato dell’Inter

Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, la dirigenza interista, rappresentata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, sta seguendo le linee guida dettate dalla società di investimento Oaktree per quanto riguarda la scelta della nuova acquisizione. La politica di mercato sembra orientata verso la ricerca di un talento giovane, un giocatore che possa rappresentare un investimento per il futuro piuttosto che optare per un elemento di esperienza ma di passaggio. Questa scelta riflette la volontà dell’Inter di costruire una squadra competitiva non solo nell’immediato ma anche in prospettiva, privilegiando atleti con un margine di crescita e un potenziale da esprimere nel contesto nerazzurro.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Identikit del nuovo acquisto

Il profilo ricercato dall’Inter per rafforzare la propria fascia sinistra è quindi chiaro: un giovane giocatore, capace di integrarsi nel progetto tecnico guidato da Simone Inzaghi e di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra. Di conseguenza, la dirigenza interista sta valutando attentamente le opzioni disponibili sul mercato, senza fretta di concludere l’operazione. L’obiettivo è di fare l’acquisto giusto piuttosto che un acquisto precipitoso, in linea con la strategia di consolidamento e crescita su cui l’Inter sta lavorando negli ultimi anni.

Tempistiche e criteri di selezione

La scelta di procedere senza fretta nell’identificazione e nell’acquisizione del nuovo braccetto sinistro è indicativa del metodo di lavoro della dirigenza interista. Questa tranquillità nell’approccio al mercato lascia spazio a una selezione accurata, basata su criteri ben definiti che tengono conto non solo delle qualità tecniche e tattiche dei giocatori valutati ma anche del loro inserimento nel gruppo e nel progetto tecnico di longevità della squadra. La guida fornita da Oaktree e il lavoro di Marotta e Ausilio si muovono quindi con l’intento di valorizzare non solo l’aspetto immediatamente sportivo ma anche quello patrimoniale e di sviluppo del talento.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG