I nerazzurri sono tornati oggi alla vittoria dopo una settimana piuttosto complicata: fuori dal campo si attendono novità importanti. L’Inter si appresta a navigare attraverso sfide e opportunità che definiranno il futuro immediato e a lungo termine della società sotto il nuovo regno di Oaktree. La nuova proprietà, arrivata in un contesto di debito non saldato dall’ex presidente Steven Zhang, si trova ora a stabilire obiettivi ambiziosi ma realistici per riportare il club sul tetto del calcio italiano ed europeo. La Repubblica fa il punto della situazione annunciando anche novità. Obiettivi in campo e fuori Tra gli obiettivi principali dichiarati, c’è il desiderio di mantenere l’Inter in corsa per la vittoria dello Scudetto, garantire una qualificazione tempestiva alla prossima Champions League e accelerare i progetti per uno stadio di proprietà, preferibilmente localizzato nella zona di San Siro. Risultati finanziari La gestione di Oaktree sembra aver portato a risultati incoraggianti, con […]

