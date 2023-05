L’Inter sta già valutando per il futuro in difesa e tra i parametri zero c’è l’obiettivo Nacho del Real Madrid

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrale è in scadenza a giugno e avrebbe rifiutato il rinnovo coi blancos. Su di lui anche il Milan.

