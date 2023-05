Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo commenta la vittoria di oggi pomeriggio ed il suo splendido goal.

Giovanni Di Lorenzo non nasconde la sua gioia per la vittoria contro l’Inter; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “Il mio gol? Ho trovato spazio sulla tre quarti, Anguissa mi ha passato la palla, ho provato a calciare ed è andata bene. Un gol bello e importante per la squadra, perchè eravamo andati sull’1-1 e volevamo vincere”.

“Sono contento per la squadra. La dedica a Spalletti? Il mister è importantissimo per me, per noi e per la squadra. Mi piace esultare con i miei compagni e con la panchina. Battute tutte le squadre della Serie A? Avevamo parlato di questo, l’Inter era l’unica che non eravamo riusciti a battere e quindi ci tenevamo. Chiudere la carriera a Napoli? Qui sto bene, non c’è bisogno di dirlo“.

