Roberto Gagliardini è l’assoluto protagonista in negativo della sconfitta rimediata dall’Inter nel match di stasera contro il Napoli

L’esperienza di Roberto Gagliardini all’Inter termina in malo modo. Il centrocampista, che arrivò in nerazzurro nel 2017 per 27,5 milioni di euro dall’Atalanta, è stato l’assoluto protagonista del match di stasera perso contro il Napoli per 3 ad 1.

Dopo aver rimediato il primo cartellino giallo per un intervento in scivolata in ritardo su Di Lorenzo al 19′, rischia di ricevere il secondo cartellino giallo per un altro intervento in ritardo, stavolta su Kvaratskhelia. L’arbitro lo grazia, la panchina (Inzaghi e compagni) lo invita all’attenzione e lui risponde con: «Ho capito». Invece arriva l’ennesima ingenuità, col fallo ai danni di Anguissa e l’inevitabile espulsione, che cambia inevitabilmente la partita dei propri compagni già prima della fine del primo tempo. La sua avventura in nerazzurro terminerà con ogni probabilità così: andrà via al termine della stagione, in scadenza di contratto, e difficilmente il tecnico si riaffiderà a lui.

