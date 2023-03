Dall’altra parte ci sarà una Fiorentina alla ricerca di punti per l’Europa, e che contro l’Inter non vorrà fare da semplice comparsa

L’Inter sarà anche una squadra molto affamata e alla ricerca di continuità contro le medio piccole, ma dall’altra parte c’è una Fiorentina che non è assolutamente da sottovalutare: specialmente dopo l’ultimo periodo.

Gli uomini di Italiano infatti vengono da quattro vittorie consecutive che hanno portato la squadra viola in corsa per un piazzamento in Europa: merito soprattutto del bomber Cabral. Occorrerà mantenere gli occhi ben aperti.

