Smaltita un po’ la delusione per la finale di Champions League persa i nerazzurri iniziano a pianificare la prossima stagione.

Prima di andare in vacanza è tempo di gettare le basi per l’anno prossimo, quello in cui l’obiettivo dell’Inter sarà vincere lo Scudetto. Nel momento in cui scriviamo Simone Inzaghi, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang sono nella sede di via della Liberazione: parleranno probabilmente delle prossime mosse di mercato, del ritiro precampionato e forse anche del rinnovo del tecnico.

L’allenatore vorrebbe iniziare i lavori il 10 luglio con la rosa quasi al completo ed i dirigenti sono dello stesso avviso. Occorre quindi iniziare a chiarire sin da subito alcune situazione spinose, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Previsto a giorni un incontro col Chelsea per parlare di Lukaku e di Onana ma non solo; va poi trovato un accordo con la Lazio per il riscatto di Acerbi.

