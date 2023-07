I nerazzurri sono pronti a gettarsi sul mercato nel momento in cui perfezioneranno la cessione dell’estremo difensore camerunese.

Il Manchester United si avvicina ad Andre Onana ed il tutto fa pensare che alla fine l’affare si farà per più di 50 milioni di euro. Con quei soldi, come vi diciamo da giorni, l’Inter vuole fare ben 4 acquisti tanto che la Gazzetta dello Sport paragona l’eventuale cessione di Onana a quella del 2009 di Zlatan Ibrahimovic; ovviamente sarà solo il campo a dare il giudizio definitivo.

Anatolij Trubin

I nerazzurri quindi sperano di acquistare Trubin, Sommer, Di Gennaro e Lukaku. Per l’ucraino la forbice tra domanda e offerta è di 5 milioni: l’Inter offre 10, la richiesta è 15 mentre il portiere svizzero ha una clausola che lo libererebbe per 8 milioni. Con il resto dei soldi si tratterà col Chelsea il prestito con obbligo di riscatto dell’attaccante belga; inutile dire come questa sia l’operazione più difficile. Non è detto che non avanzi qualcosa anche per una mezzala, obiettivo Samardzic.

