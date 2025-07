Per Ndoye al Napoli sembrava tutto fatto ma il richiamo della Premier è forte per il giocatore. De Laurentiis ora vuole fregare Lookman all’Inter.

Il Napoli sembrava a un passo dal mettere a segno un altro colpo importante per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo gli arrivi di Noa Lang, Beukema e Lucca, il nome su cui Aurelio De Laurentiis aveva puntato con decisione era quello di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna reduce da una stagione brillante e finito da tempo nel mirino del club partenopeo. Il suo profilo, duttile e dinamico, si sposava perfettamente con le richieste tattiche del tecnico salentino. Eppure, il piano è saltato. Il Nottingham Forest, in un blitz improvviso, ha trovato l’accordo con il giocatore, anticipando di fatto il Napoli. La trattativa tra il club inglese e il Bologna non è ancora chiusa, ma l’intesa raggiunta con l’entourage dello svizzero rischia di tagliare fuori i partenopei dal tavolo. Un colpo duro per De Laurentiis, che aveva individuato in Ndoye una pedina chiave per completare il reparto offensivo.

Con l’obiettivo sfumato, il presidente ha già virato sul piano B: Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta è considerato una delle opzioni più credibili per rinforzare l’attacco, soprattutto ora che l’Inter non ha ancora affondato il colpo sul giocatore. De Laurentiis non intende rimanere a guardare e prepara un affondo concreto, compatibilmente con le tempistiche del mercato e soprattutto con l’uscita ormai prossima di Victor Osimhen.

Paura Inter, la cessione di Osimhen sblocca l’assalto a Lookman

Proprio la partenza imminente di Victor Osimhen rappresenta la chiave per il prossimo grande colpo del Napoli. Il club partenopeo ha praticamente definito la cessione del centravanti nigeriano al Galatasaray, con una formula che prevede 45 milioni di euro subito e i restanti 30 dilazionati a breve termine. Un’operazione da 75 milioni complessivi che, una volta perfezionata, porterà nelle casse azzurre la liquidità necessaria per agire con decisione sul mercato in entrata. I tempi sono maturi: De Laurentiis vuole consegnare a Conte una squadra completa prima della fine del ritiro, e l’investimento per Lookman è già in preparazione. L’Atalanta chiede tra i 45 e i 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio attaccante, una cifra che il Napoli, forte dell’incasso derivante dalla cessione di Osimhen, potrebbe permettersi senza eccessive difficoltà.

L’arrivo di Lookman permetterebbe a Conte di avere un attacco con profondità, velocità e imprevedibilità, perfetto per le sue idee tattiche. Il nigeriano, autore di una stagione di alto livello, rappresenta la soluzione ideale per sostituire Osimhen sul piano qualitativo, pur con caratteristiche diverse. Con la cessione ormai definita e un piano chiaro sul tavolo, De Laurentiis si prepara a colpire. E il nome di Lookman è oggi in cima alla lista.