Gli errori di Handanovic costano caro all’Inter ed che Onana ora non può più essere soltanto l’alternativa di Coppa.

Contro il Barcellona toccherà al portiere nigeriano, ma è tempo di porre fine all’alternanza tra i due portieri. Mai più in panca Onana, serve dare una svolta anche tra i pali per cambiare rotta anche se rinunciare al capitano può non essere semplice per Inzaghi. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Inter, Onana mai più in panca: è tempo di porre fine all’alternanza proviene da Calcio News 24.

