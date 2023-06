Inter, Onana scherza con Dumfries con un post social: «È l’ultima volta che ti insegno a fare gol»

I due giocatori dell’Inter André Onana e Denzel Dumfries si sono ritrovati per una partitella per la campagna benefica che il portiere sta conducendo in Camerun.

«È l’ultima volta che ti insegno a fare gol, mamma mia», questo il commento scherzoso sui social del camerunese all’olandese

