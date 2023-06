Quella di oggi, venerdì 30 giugno, potrebbe essere una giornata chiave per il futuro di Andres Onana con l’Inter

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci potrebbe essere l’incontro tra le parti per arrivare all’accordo. Lo United mette sul piatto 50 milioni per il portiere arrivato a zero l’estate scorsa.

