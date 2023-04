Altra sconfitta, la decima in campionato per l’Inter, e ora Inzaghi sarebbe sempre più in bilico sulla panchina

Altra sconfitta, la decima in campionato per l’Inter, e ora Inzaghi sarebbe sempre più in bilico sulla panchina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime partite sarebbero già decisive a partire da quella di Coppa Italia contro la Juventus. Ma non è da escludere che possa arrivare fino alla partita di Champions League col Benfica, ma il futuro del tecnico sembra ormai segnato.

