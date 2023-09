Il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso a Sky Sport commentando l’inizio di stagione dell’Inter e la posizione di Frattesi

Padovan ha commentato così l’inizio di stagione dell’Inter:

«Inter con l’Empoli? O Mkhitaryan o Asllani deve prendere le redini del centrocampo fino al recupero di Calhanoglu. Asllani è ancora acerbo, Mkhitaryan non so se lo sa fare anche se sa fare benissimo tante cose. Frattesi non si può più lasciare fuori. O segna o fa segnare: il suo dinamismo è fondamentale per l’Inter. L’ha dimostrato in Champions League. In Europa per definizione non sono mai finite! Bisogna stare sul pezzo per 90’, 95’ ,98’ quanti sono ogni volta».

