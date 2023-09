Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Goran Pandev per quanto concerne l’addio alla Nazionale del CT Roberto Mancini

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex Inter, Goran Pandev, ha espresso il suo parere sulla questione Mancini-Nazionale.

LE PAROLE – «Non conosco le dinamiche, Mancini ha fatto grandi cose ma forse per ripartire e creare nuovi stimoli è meglio così. Qualche dubbio resta, se n’è andato nel momento sbagliato, vicino alle qualificazioni, ma forse voleva cambiare aria e più di così, dopo l’Europeo, non si poteva fare. Spalletti mi sembra l’uomo giusto. Lo conosco, bravissima persona. E ha fatto giocare il Napoli in modo meraviglioso. Sono felice per lo scudetto, per la città dove ho ancora tanti amici e per Elmas».

