Samir Handanovic fa il punto sulla stagione dell’Inter, menzionando la chiave del successo dei nerazzurri nelle Coppe

Nella dichiarazione rilasciata a Sport Mediaset, il portiere dell’Inter Samir Handanovic parla della stagione altalenante dei nerazzurri.

Nonostante l’andamento non brillante in campionato, l’Inter è chiamata domani ad affrontare la Fiorentina nella finale di Coppa Italia e il 10 giugno il Manchester City nella finale di Champions League:

CHIAVE DELLA STAGIONE? –: «Le vittorie, sono la miglior medicina per tutto. Noi per fortuna siamo sempre stati sul pezzo: è normale che durante la stagione si vada un po’ su e un po’ giù, le sconfitte ti aiutano a crescere. Noi abbiamo trovato il modo giusto per affrontare e vincere le partite».

