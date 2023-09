Ecco come Marco Parolo, sulle frequenze di Dazn, descrive il momento vissuto dall’Inter, dopo il pesante ko col Sassuolo.

LE PAROLE- «Sicuramente ha dato fastidio non vincere con il Sassuolo all’interno di un ciclo in cui qualche situazione non fluida c’è stata. Per l’Inter è fondamentale vincere per togliere critiche in questo momento inutili ma che se non vince potrebbero starci. Klaassen può dare quegli inserimenti che servono, più degli altri. Deve entrare nei meccanismi dell’Inter, io penso che avrebbe giocato Frattesi titolare: l’olandese parte dietro nelle gerarchie di Inzaghi».

L'articolo Inter, Parolo: «Troppe critiche, ma se non vince diventano giuste» proviene da Inter News 24.

