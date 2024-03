Qualora l’Inter riuscisse a conquistare lo scudetto con anticipo (magari proprio al derby col Milan) eguaglierebbe un record

Il traguardo dello scudetto è ancora lontano per l’Inter, ma Simone Inzaghi e il suo team potrebbero stabilire un nuovo record per la vittoria del titolo con il maggior numero di giornate d’anticipo.

Solo tre squadre negli anni 2000 hanno raggiunto questa impresa. Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto l’anno scorso con cinque giornate d’anticipo, così come la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018-2019, complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A.

Il primato è condiviso anche con l’Inter di Roberto Mancini nel 2006-2007, vincitrice dello scudetto alla 33^ giornata con un vantaggio record di 22 punti sulla Roma. In passato, solo altre due squadre hanno raggiunto questo traguardo: la Fiorentina nel 1956 e il Torino nel 1948. Nonostante Inzaghi non si concentri sui numeri, l’impresa non è impossibile e si prospetta all’orizzonte.

L’articolo Inter, parte il countdown scudetto: può eguagliare quel record proviene da Inter News 24.

