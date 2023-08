Il francese ex campione del mondo è pronto a vestirsi di nerazzurro: non è escluso che possa anche esordire lunedì a Cagliari.

Tutto fatto per Benjamin Pavard all’Inter per l’ufficialità mancano alcuni dettagli col giocatore e bisogna che il Bayern Monaco chiuda per il suo sostituto. Il Corriere dello Sport elenca le cifre dell’operazione: l’offerta finale che è stata accettata dai bavaresi è di 30 milioni più 3 di bonus non facilmente raggiungibili.

Simone Inzaghi

Il francese firmerà per 5 anni a 5 milioni a stagione: per via del Decreto Crescita lo stipendio peserà 7 milioni a stagione per le casse nerazzurre. L’Inter così ha il suo sesto (solo sulla carta) difensore e Simone Inzaghi, considerata la caratura del giocatore, potrebbe anche schierarlo subito lunedì prossimo contro il Cagliari.

L'articolo Inter: Pavard atteso a Milano tra domani e dopodomani, firmerà un quinquennale a 5 milioni a stagione proviene da Notizie Inter.

