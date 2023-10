Benjamin Pavard ha anche parlato del connazionale Marcus Thuram e di come si stia acclimatando alla corte dell’Inter

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard ha voluto anche raccontare qualcosa su Marcus Thuram, francese come lui e da poco sopraggiunto alla corte dell’Inter.

THURAM– «Si è integrato subito perché il club crea le condizioni ideali per sentirci a nostro agio. Sono molto felice per lui, è un ragazzo speciale, spero continui così, e ho molto rispetto per suo papà. Marcus mi aiuta perché parla italiano. Pure Mikhtaryan e Sommer, che parlano invece il francese»

L’articolo Inter, Pavard: «Ecco perchè Thuram si è integrato subito» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG