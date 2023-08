Inter, Pedullà: «Ecco perchè Scamacca non ha firmato» Le parole del giornalista

Intervenuto su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato dell‘Inter, analizzando anche il mancato approdo in nerazzurro di Gianluca Scamacca.

LE PAROLE- «Gianluca Scamacca non ha firmato per l’Inter, forse perché ha capito di non essere la prima scelta. Di sicuro perché l’Atalanta ha piazzato la zampata nei pressi dello striscione, con la chiara volontà di utilizzare buona parte del tesoretto incassato per la cessione di Hojlund al Manchester United. L’Inter si è buttata a pesce su Balogun, da sempre la prima scelta e comunque recente collezionista di tribuna con l’Arsenal, chiarissimo indizio che presto sarà liberato. Ma per essere liberato serve un’offerta che sia convincente»

