Inter, Wynalda: «Balogun? Mi piacerebbe vederlo rimanere in Premier» Le parole del connazionale

Intervistato da Action Network, l’ex giocatore statunitense, Eric Wynalda, ha parlato di Folarin Balogun, suo connazionale ed obiettivo dell‘Inter per il mercato.

LE PAROLE- «Mi piacerebbe vedere Folarin Balogun rimanere in Premier League. È un giocatore di talento con un grande potenziale e penso che sarebbe adatto a diversi club del campionato. Newcastle United, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace sono tutti club che stanno cercando di rafforzare le loro opzioni offensive e sarebbero tutti in grado di offrire a Balogun un impiego regolare.Penso che sarebbe positivo per Balogun rimanere in la Premier League. È il miglior campionato del mondo e gli darebbe l’opportunità di mettersi alla prova contro i migliori giocatori del mondo. Il Newcastle gli darebbe anche la possibilità di giocare in Champions League, che è un sogno per molti giovani giocatori»

