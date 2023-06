I nerazzurri nella prossima stagione potrebbero ritrovarsi con una batteria di esterni molto simile a quella della scorsa.

L’Inter ha molte idee sul mercato anche se al momento è tutto bloccato dall’assenza di cessioni. La Repubblica fa il punto sui cosiddetti quinti: Federico Dimarco è ritenuto incedibile o quasi mentre per Denzel Dumfries non arrivano offerta all’altezza al contrario di quanto pronosticato lo scorso inverno.

Raoul Bellanova

Robin Gosens ha molto mercato in Germania: l’Union Berlino offre un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni in caso di qualificazione ad una qualsiasi competizione europea, l’Inter lo sostituirebbe con Carlos Augusto. Infine su Roul Bellanova c’è il Torino ma l’esterno del Cagliari non sembra attratto dalla destinazione; l’Inter potrebbe riaprire la trattativa coi sardi per comprarlo.

L’articolo Inter: pochi ritocchi sulle fasce, potrebbe partire solo Gosens, Bellanova potrebbe rifiutare il Torino proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG