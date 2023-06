L’ex calciatore Gaetano D’Agostino ha commentato le operazioni di mercato in entrata ed in uscita che riguardano l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Gaetano D’Agostino si è espresso sulle operazioni di calciomercato che riguardano l’Inter.

LE PAROLE –: «Se uno legge i giornali vede Milan e Inter che hanno strategie differenti, anche per arrivare agli stessi calciatori. L’Inter per Davide Frattesi deve vendere André Onana, Marcelo Brozovic, vendi la spina dorsale. Sono curioso di capire come agirà sul profilo tattico Simone Inzaghi. Togli un regista importante e un portiere che come lui in giro ce ne sono pochi. La cosa mi preoccupa».

