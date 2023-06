I nerazzurri al netto della partenza a zero di Gagliardini e senza la cessione di Brozovic sono al completo a centrocampo.

L’Inter deve vendere prima di comprare e quindi se non parte Brozovic non può acquistare Frattesi con cui c’è accordo da settimane. Il croato ha rimodulato la propria richiesta di contratto all’Al Nassr producendo uno stallo nella trattativa; come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter quindi sta pensando ad alternative più economiche rispetto al neroverde.

Il nome valutato da Marotta e Ausilio è quello di Yunus Musah del Valencia; su di lui c’è anche il Milan, possibile quindi un secondo derby di mercato dopo quello per Marcus Thuram. Nel frattempo domani a Rimini si incontreranno nuovamente Marotta e Carnevali anche se i nerazzurri non possono formalizzare l’offerta al Sassuolo per Frattesi.

L’articolo L’Inter non può chiudere Frattesi e pensa alle alternative: spunta Musah, nelle mire anche del Milan proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG