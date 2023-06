Intervenuto sul proprio account Twitter, il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato alcuni aggiornamenti su André Onana, la corte del Manchester United e al richiesta dell’Inter per venderlo.

Manchester United had new direct talks to be informed on André Onana deal in the last 24 hours. He’s highly rated by Erik ten Hag. #MUFC

Man Utd, still waiting to clarify David de Gea situation before deciding on official proposal.

Inter want at least €50/55m. pic.twitter.com/f60bMq70ll

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023