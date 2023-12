Possibile extra budget per l’Inter? In settimana potrebbe essere un nuovo contatto tra Zhang e i dirigenti dell’Inter per capire come muoversi

Possibile extra budget per l‘Inter? In settimana potrebbe essere un nuovo contatto tra Zhang e i dirigenti nerazzurri per capire come muoversi.

I margini sono ristretti e come sempre la differenza dovranno farla Marotta e Ausilio, bravi in questi anni a portare avanti l’idea di un mercato low cost e sostenibile. I problemi da risolvere sono diverse, soprattutto l’esterno destro visto l’infortunio di Cuadrado. Quella la priorità assoluta. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter, possibile extra budget? Zhang e il summit con la dirigenza proviene da Inter News 24.

