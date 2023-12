I nerazzurri sono nuovamente corti in attacco visto che ieri si è fermato anche l’ex Marsiglia; non dovrebbe trattarsi però di nulla di grave.

L’Inter stasera contro la Lazio avrà solamente 3 attaccanti di ruolo in distinta, salvo la presenza di qualche Primavera: Alexis Sanchez non è partito per Roma a casa di un affaticamento muscolare. Il Corriere dello Sport sottolinea che potrebbe trattarsi di qualcosa di molto lieve visto che il cileno potrebbe essere disponibile già per la gara di mercoledì prossimo contro il Bologna di Coppa Italia. Staremo a vedere ma, come sottolineato anche dallo stesso quotidiano, non è stata così scellerata la scelta di Inzaghi di far riposare Lautaro Martinez in Champions League contro la Real Sociedad.

Juan Cuadrado Colombia James Rodriguez

L’ex commissario tecnico di Colombia e Cile, Reinaldo Rueda è stato intervistato da Sportitalia per parlare dei due sudamericani dell’Inter. “Cuadrado è un giocatore con grandissima esperienza che sa rispondere alle esigenze tecniche più elevate, è abituato a certi palcoscenici. Se sarà accompagnato da una buona risposta fisica, darà un grande apporto all’Inter nel momento cruciale della stagione. Per la sua capacità tecnica ed il peso che ha nello spogliatoio”.

Sul Ninho Maravilla

“Per lui vale lo stesso discorso. È un giocatore che per natura rompe gli equilibri, ovviamente ha bisogno di essere al 100%. Ma lui non è che si alleni, lui si super-allena, ha una cultura del lavoro straordinaria che si autoimpone. È un vincente, nei prossimi mesi darà il suo contributo, se avrà la giusta continuità”.

L’articolo Non grave l’affaticamento di Sanchez, può esserci già in Coppa Italia, Cuadrado sarà utile per il fine stagione proviene da Notizie Inter.

